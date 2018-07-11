برلماني ليبي يكشف سبب عدم انعقاد مجلس النواب

قال عضو مجلس النواب الليبي في طبرق إبراهيم الدرسي، إن المجلس لم يعقد جلساته خلال هذه المدة بسبب تحكم رئاسة المجلس في بنود جدول الأعمال.

بنغازي – سبوتنيك. وأضاف الدرسي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء 11 يوليو / تموز: "مجلس النواب في طبرق أصبح في حالة موت سريري للأسف، وذلك بسبب رئاسة المجلس وانتقائيتها لبنود جدول الأعمال وهو ما دفع الكثير من النواب إلى العزوف عن حضور الجلسات في طبرق".

© AFP 2018 / Abdullah Doma مجلس النواب الليبي يتهم قطر بالتدخل في الشأن الليبي ودعم عصابات إرهابية

وتابع عضو مجلس النواب الليبي:"بعد الأحداث الأخيرة في منطقة الهلال النفطي، فإن العالم يعتبر حكومة الوفاق بمثابة الكيان التنفيذي المعترف به في ليبيا، ومن الطبيعي أن تجد الكثير من الدول التي تتبنى رأي حكومة السراج"، مضيفا: "لكن لدى الجيش الليبي والبرلمان أسبابهم التي دفعتهم لذلك الفعل، وهو ما جعل المجتمع الدولي يبدي تفهمه والدليل على ذلك أننا رأينا الدول الكبرى تندد وتطلب تسليم الموانئ لحكومة الوفاق من دون ضغط حقيقي".

ومنذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي وقتله، عام 2011 خلال الصراع المسلح، تمر ليبيا بأزمة حادة، وتسود فيها الآن سلطة مزدوجة — في شرق البلاد بمدينة طبرق يجتمع البرلمان المنتخب من الشعب، وفي الغرب حيث العاصمة طرابلس تعمل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، التي تشكلت بدعم من الأمم المتحدة وأوروبا.