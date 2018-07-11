مؤسسة النفط الليبية ترفع حالة "القوة القاهرة" عن موانئ التصدير

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس، اليوم الأربعاء 11 يوليو/تموز، رفع حالة القوة القاهرة عن موانئ تصدير النفط "راس لانوف، والسدرة، والزويتينة، والحريقة".

القاهرة -سبوتنيك. وأكدت المؤسسة إعادة عمليات الإنتاج والتصدير إلى طبيعتها تدريجيا خلال الساعات المقبلة.

وقالت المؤسسة في بيان عبر موقعها الرسمي: "تعلن المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة بعد أن تم استلامها صباح اليوم"، متابعة: "عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيا خلاف الساعات القليلة المقبلة".

وأضافت المؤسسة: "نثني على قرار القيادة العامة للجيش الليبي بوضع مصلحة الوطن فوق كل شيء، كما يتوجهون بالشكر لكل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجتمع الدولي على جهودهم في حل هذه الأزمة".