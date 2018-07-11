"أنصار الله" يقصفون بصاروخ باليستي تجمعا للتحالف والقوات الحكومية في الساحل الغربي

أعلن مسلحو جماعة "أنصار الله" استهداف تجمع للتحالف العربي والقوات الحكومية اليمنية في الساحل الغربي لليمن، بصاروخ باليستي .

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" أن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت اليوم صاروخاً باليستياً قصير المدى على تجمع للتحالف وقوات الرئيس عبدربه منصور هادي في الساحل الغربي.

يذكر أن مسلحي "أنصار الله" كثفوا قصفهم الصاروخي على الساحل الغربي، وأصبحت عمليات استهداف التحالف والقوات الحكومية اليمنية شبه يومية، في ظل تقدم تلك القوات بمحافظة الحديدة وإعلانها استعادة مديرية التحيتا.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 مارس / آذار 2015، دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله".

وتعلن "أنصار الله"، بين وقت وآخر، إطلاق صواريخ باليستية تستهدف قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.

وتتهم الرياض إيران بتزويد "الحوثيين" بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مسيرة دون طيار، تستخدم لشن هجمات، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.