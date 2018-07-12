السعودية تصدر البنزين لأول مرة إلى هذه الدولة

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء أمس الأربعاء، تصدير شحنة من البنزين الخالي من الرصاص إلى دولة كبيرة في أمريكا الشمالية للمرة الأولى.

وقالت مصفاة "ساتروب" النفطية السعودية، على "تويتر" إنها أرسلت شحنة البنزين الخالي من الرصاص (آر.بي.أو.بي) إلى الولايات المتحدة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة ساتروب السعودية الواقعة في الجبيل 400 ألف برميل يوميا، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية.

مصفاة #ساتورب المشتركة بين أرامكو وتوتال الفرنسية في #الجبيل_الصناعية تصدر أول شحنة من البنزين خالي الرصاص إلى #الولايات_المتحدة pic.twitter.com/2mr4MDgkYb — مشاريع السعودية (@SaudiProject) July 11, 2018

في هذه الأثناء، أعلن روبرت كامبل رئيس أبحاث المنتجات النفطية لدى إنريجي أسبكتس في نيويورك، أن الشحنة غير معتادة لأنه عندما تأسست ساتروب في 2008، كان من غير المتوقع أن ترسل البنزين الخالي من الرصاص إلى الولايات المتحدة مع بقاء الطلب على البنزين في المملكة قويا، وذلك وفقا لـ"رويترز".

وقال كامبل إن الشحنة السعودية تشير إلى أن أمريكا أصبحت إحدى أفضل الوجهات لفائض البنزين في ضوء أنه توجد وفرة كبيرة في الإمدادات إلى آسيا، مضيفا أن الطلب على البنزين في السعودية ينحسر مع إجراء الحكومة إصلاحات قللت استهلاك الوقود في عدة قطاعات.