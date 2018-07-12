امرأة من العائلة المالكة في إحدى دول الخليج تقود طائرة مقاتلة (صور)

ووفقاً لصحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، فقد شهد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، "الإنجاز غير المسبوق للمرأة البحرينية في مجال الطيران الحربي والعسكري والمتمثل في أول طلعة جوية بطائرة قتالية بقيادة حفيدته الملازم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة.
وأقلعت الملازم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة، بالطائرة الحربية القتالية "هوك" من قاعدة الشيخ عيسى الجوية على مدار ساعة كاملة.
الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة #أول_بحرينية تقود طائرة حربية في تاريخ #سلاح_الجو الملكي البحريني#البحرين#المرأة_البحرينية pic.twitter.com/RQ1gRN7u0E— المجلس الأعلى للمرأة (@Scwbahrain) July 11, 2018
ووصف الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الطلعة الجوية بأنها "حدث فريد وإنجاز مشهود يجسد العزيمة وروح التحدي لدى المرأة البحرينية والإصرار على خدمة الوطن والذود عنه في أشد المجالات صعوبة".
بدوره، أكد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، الذي حضر هذا الحدث، بأن "الشيخة عائشة سجلت إنجازاً في تاريخ سلاح الجو الملكي البحريني".
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