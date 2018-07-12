امرأة من العائلة المالكة في إحدى دول الخليج تقود طائرة مقاتلة (صور)

شهدت إحدى الدول الخليجية، أمس الأربعاء، حدثا وصف بـ"التاريخي" في قطاع الطيران العسكري والحربي.

ووفقاً لصحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، فقد شهد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، "الإنجاز غير المسبوق للمرأة البحرينية في مجال الطيران الحربي والعسكري والمتمثل في أول طلعة جوية بطائرة قتالية بقيادة حفيدته الملازم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة.

وأقلعت الملازم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة، بالطائرة الحربية القتالية "هوك" من قاعدة الشيخ عيسى الجوية على مدار ساعة كاملة.

ووصف الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الطلعة الجوية بأنها "حدث فريد وإنجاز مشهود يجسد العزيمة وروح التحدي لدى المرأة البحرينية والإصرار على خدمة الوطن والذود عنه في أشد المجالات صعوبة".

بدوره، أكد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، الذي حضر هذا الحدث، بأن "الشيخة عائشة سجلت إنجازاً في تاريخ سلاح الجو الملكي البحريني".