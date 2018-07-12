اجتماع أمني لمحمد بن سلمان في جدة

ورأس محمد بن سلمان، اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية، حسب صحيفة عكاظ السعودية.
الأمير #محمد_بن_سلمان يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية.. ويبحث تطورات الأحداث الإقليمية والدوليةhttps://t.co/AcGrUSWTsc#عاجل #عكاظ #ولي_العهد #السعودية #مجلس_الشؤون_السياسية_والأمنية@OKAZ_online— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) July 12, 2018
واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول "عدد من الموضوعات، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية".
واتخذ مجلس الشؤون السياسية والأمنية توصيات بشأن الموضوعات التي تم مناقشتها.
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