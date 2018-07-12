اجتماع أمني لمحمد بن سلمان في جدة

عقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اجتماعا أمنيا، صباح اليوم الخميس 12 يوليو/تموز في جدة.

ورأس محمد بن سلمان، اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول "عدد من الموضوعات، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية".

واتخذ مجلس الشؤون السياسية والأمنية توصيات بشأن الموضوعات التي تم مناقشتها.