اليمن... مقتل مسؤول أمني في عدن

قُتل مسؤول أمني يمني ومرافقه، اليوم الخميس، برصاص مسلحين في محافظة عدن جنوبي اليمن.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... "أنصار الله" تسيطر على مواقع استراتيجية بجبهة نهم

القاهرة- سبوتنيك . وأفاد مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك": "إن العقيد فهمي الصبيحي مدير شرطة منطقة بير فضل في مديرية دار سعد قُتل، اليوم، ومرافقه خلال اشتباك مسلح أثناء منعهما مسلحين من البناء في إحدى الأراضي بالمنطقة".

يُذكر أن نائب مدير شرطة منطقة بير فضل العقيد هادي راشد صالح اغتيل، في 11 فبراير/شباط الماضي، برصاص مسلحين في مديرية المنصورة شمال مدينة عدن.

يشار إلى أن محافظة عدن تشهد عمليات اغتيال طاولت رجل دين وخطباء مساجد وضباطاً في الجيش والأمن اليمني، وهجمات انتحارية تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي عدداً منها ونشر صوراً لتنفيذها.