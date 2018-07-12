كاميرا "سبوتنيك" تجول في "غرز" وسجنها وصوامعها قرب حدود الأردن بعد تطهيرها من الإرهاب

بعد معارك عنيفة خاضها ضد المسلحين الذين ينتمون إلى "جبهة النصرة" والفصائل المتحالفة معها، نجح الجيش السوري في استعادة السيطرة على بلدة غرز وصوامعها جنوب شرقي درعا المدينة وحي الجمرك القديم و"كتيبة الهجانة" جنوب غربي المدينة، وذلك بعد سنوات من سيطرة الفصائل المسلحة عليها.

وباشرت وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري، عمليات تمشيط المناطق المسيطر عليها حديثا لتعثر في صوامع غرز على عتاد ثقيل خلفته المجموعات المسلحة وراءها.

كاميرا "سبوتنيك" جالت داخل سجن غرز وصوامع الحبوب بعد السيطرة عليها ورصدت ما خلفته الجماعات الإرهابية المسلحة من أسلحة ثقيلة ومتوسطة عثر عليها الجيش ضمن المنطقة، وأطلعت على آثار الدمار الذي خلفته المعارك.

© Sputnik . Firas Al-Ahmad مدينة غرز قرب الحدود الأردنية

وتظهر في الفيديو منطقة غرز الواقعة جنوب شرقي مدينة درعا بـ 5 كم والتي سيطرت عليها وحدات الجيش وقامت بتأمين محيطها بشكل كامل ما مكنها من فرض حصار تام على المجموعات المسلحة المتواجدة في أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم.

كما تظهر في الفيديو دبابة وناقلة جند وقذائف هاون وعبوات ناسفة وألغام وصواريخ مضادة للدروع وصناديق ذخيرة ووثائق، كانت تعود للفصائل المسلحة قبل تمكن الجيش السوري من تحرير البلدة.

© Sputnik . Firas Al-Ahmad سجن غرز قرب الحدود الأردنية

وتأتي أهمية منطقة غرز من كونها محاذية للحدود الأردنية ومشرفة مباشرة على الطريق الحربي الذي كان يستخدمه المسلحون لنقل السلاح والذخائر كما أنها منطقة حيوية تضم صوامع لتخزين القمح بسعة تصل إلى 100 ألف طن إضافة لكونها تضم وحدة لتعبئة الغاز وأيضا تضم سجن درعا المركزي المعروف بسجن غرز والذي كانت تستخدمه الجماعات المسلحة وعلى رأسها جبهة النصرة لاعتقال المواطنين وتنفيذ أحكام القتل والإعدام بحقهم.