مصر... مصرع 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين بحادث سير شمالي القاهرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن انقلاب حافلة ركاب على طريق الساحل، شمالي العاصمة القاهرة، مما أدى إلى مصرع عشرة أشخاص وإصابة خمسة وعشرين آخرين.

القاهرة — سبوتنيك. وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خالد مجاهد، في بيان نشرته بوابة "الأهرام" الرسمية أنه "تم نقل المصابين لمستشفى رأس الحكمة، منهم 11 مصابا حالتهم خطيرة ويحتاجون لجراحات دقيقة".

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وأوضح أن "الحالات الخطرة تم نقلها لمستشفى شرق المدينة بمدينة الإسكندرية".

وأرجع مصدر أمني في تصريحات صحافية، سبب الحادث إلى "السرعة الزائدة من سائق الحافلة، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل بمقطورة ثم انقلابه وتهشم الجزء اﻷمامي بالكامل وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث".