الجيش السوري يدخل "طفس" في ريف درعا ويرفع العلم الوطني فوق مجلس المدينة

دخلت وحدات من الجيش السوري إلى مدينة طفس في ريف درعا جنوبي البلاد، وقامت برفع العلم الوطني فوق مبنى مجلس المدينة.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin العثور على عربات نقل صناعة بريطانية مخصصة للإرهابيين قرب الحدود السورية الأردنية

دخلت وحدات من الجيش العربي السوري مدينة طفس بريف درعا الغربي وسط ترحيب كبير من الأهالي بعد انضمام المدينة إلى المصالحة وتسليم المسلحين أسلحتهم.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأنه تم رفع علم الجمهورية العربية السورية فوق مبنى مجلس مدينة طفس شمال غرب مدينة درعا بنحو 13 كيلومتر، وذلك بعد انضمامها إلى المصالحة وانتشار وحدات من الجيش العربي السوري فيها.

ولفتت "سانا" إلى أن حشودا كبيرة من أهالي المدينة قاموا باستقبال عناصر الجيش وشاركوا في رفع العلم الوطني في المدينة إيذانا بإعلانها آمنة ومستقرة بعد استسلام المجموعات المسلحة وتسليم اسلحتها تحت ضغط العملية العسكرية التي يخوضها الجيش لإنهاء الوجود الإرهابي في محافظة درعا.

ودخلت وحدات من الجيش الاثنين الماضي قرية زيزون وبلدة تل شهاب بريف درعا الجنوبي الغربي وذلك في إطار اتساع رقعة المصالحات بريف درعا بالتوازي مع تحرير وحدات الجيش عشرات القرى والبلدات وإنهاء الوجود الإرهابي فيها.