مصدر: الجيش السوري يدخل جميع أحياء مدينة درعا

أكد مصدر ميداني سوري أن قوات الجيش السوري دخلت الى جميع الأحياء السكنية في مدينة درعا جنوبي سوريا التي كانت تسيطر عليها المجموعات المسلحة المناوئة للحكومة.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "القوات السورية تدخل جميع الأحياء التي كانت تسيطر عليها المجموعات المسلحة في درعا المدينة".

© Sputnik . Mikhail Alaeddin الجيش السوري يدخل "طفس" في ريف درعا ويرفع العلم الوطني فوق مجلس المدينة

وأضاف المصدر أن "الترتيبات تجري حاليا لرفع العلم السوري في ساحات المدينة تمهيدا لعودة مؤسسات الدولة إليها".وتأتي سيطرة الدولة السورية على مدينة درعا ومساحات واسعة من ريفها نتيجة عملية عسكرية واسعة النطاق شنها الجيش السوري في الخامس عشر من حزيران/ يونيو الماضي بالتزامن مع إطلاق الحكومة السورية عملية مصالحة انضمت إليها معظم البلدات.