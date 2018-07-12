السودان توجه الشكر لقطر

القاهرة —سبوتنيك. وبحثا المسؤولان تطورات عملية السلام في دارفور، وسير تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام.
ويزور وفد سوداني قطر، للمشاركة في اجتماع لجنة متابعة وتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الثالث عشر.
#إنفوجرافيك— الراية القطرية (@alraya_n) July 12, 2018
وثيقة #الدوحة تبسط الأمن وتحقق السلام والإستقرار في #دارفور. #جريدة_الراية_القطرية #قطر #السودان#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/tXOwbMLMgh
ووجه أمين حسن عمر الشكر إلى دولة قطر على جهودها من أجل السلام والتنمية فى دارفور.
وكانت الدوحة قد رعت اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في دارفور يوليو/تموز 2011.
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