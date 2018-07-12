السودان توجه الشكر لقطر

بحث رئيس مجلس الشورى القطري، أحمد آل محمود، مع ممثل الجمهورية السودانية للاتصال الدبلوماسي والتفاوضي بملف سلام دارفور، أمين حسن عمر.

القاهرة —سبوتنيك. وبحثا المسؤولان تطورات عملية السلام في دارفور، وسير تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام.

ويزور وفد سوداني قطر، للمشاركة في اجتماع لجنة متابعة وتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الثالث عشر.

ووجه أمين حسن عمر الشكر إلى دولة قطر على جهودها من أجل السلام والتنمية فى دارفور.

وكانت الدوحة قد رعت اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في دارفور يوليو/تموز 2011.