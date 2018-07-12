إعادة فتح حقل الفيل النفطي في ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الخميس، 12 يوليو / تموز، أنها تعيد فتح حقل الفيل النفطي بعد تسوية خلاف مع الحرس بشأن الأجور والمزايا تسبب في إغلاق الحقل في فبراير شباط.

وقالت المؤسسة في بيان "إن من المتوقع وصول إنتاج حقل الفيل إلى 50 ألف برميل يوميا في يومين، وإلى 72 ألف برميل يوميا خلال الثلاثة أيام التي تليهما"، بحسب "رويترز".

© REUTERS / The National Oil Corporation المجلس الرئاسي الليبي يرحب بقرار عودة تصدير النفط

يشار إلى أن الحقل تديره شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.

وكان مصدر محلي، صرح يوم الخميس 22 فبراير/ شباط، بأنه تم إخلاء جزئي لموظفي حقل الفيل النفطي في ليبيا، مع وجود احتمال توقف إنتاج الحقل البالغ الذي يبلغ 60 ألف برميل يوميا بسبب اعتصام حرس المنشآت النفطية احتجاجا على الرواتب.

ولم يتضح بشكل مؤكد إن كان هناك أي تأثير للأمر على الإنتاج في حقل الفيل الذي كان يضخ 60 ألف برميل يوميا على الأقل في الأشهر الأخيرة، بحسب رويترز.