لأول مرة... تفاصيل "مهمة عسكرية" غير مسبوقة للجيش القطري خارج أراضيه

شددت روز غوتيمولر، نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، على ضرورة مشاركة دولة قطر لأول مرة وبشكل رئيسي في أعمال القمة التاسعة والعشرين للحلف التي انطلقت الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقالت غوتيمولر، في تصريحات خاصة لصحيفة "الشرق" القطرية، إن قطر تشارك في صناعة مستقبل الحلف، وبحث مسار التحالف العسكري الدولي المهم في العالم، لا سيما مع تزايد التهديدات والتوترات وتمدد التنظيمات الإرهابية في أكثر من مكان.

وتابعت: يرحب أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" بحضور قطر وانخراطها الناجع في التحالف بسبب سجلها المشرف في مجال مكافحة الإرهاب لا سيما خلال العامين الماضيين.

وأكدت غوتيمولر، أن القمة 29 لحلف شمال الأطلسي "الناتو" تعقد حاليا لبحث شؤون الدفاع والاقتصاد وسبل تمويل التحالف ودعمه بكل السبل، خاصة الدعم السياسي والعسكري والذي ستناقشه القمة مع استعراض أهمية انضمام قطر للتحالف لثقلها الإقليمي ومكانتها الجغرافية المميزة والمهمة، ما سوف يحقق دعما مهما لدول المنطقة.

وأضافت أن قطر ستشارك في وضع سياسات الردع والدفاع، ودعم الأمن والاستقرار، وآلية تقاسم الأعباء المالية ما بين الدول الأعضاء في الحلف، بالاضافة إلى آليات انخراط قطر في الجبهة الأهم لمواجهة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان، التي نقل تنظيم "داعش" المتطرف نشاطه إليها وجعلها جبهة جديدة لانطلاق عملياته الاجرامية نحو أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، مستغلا الطبيعة السياسية والجغرافية لهذا البلد المضطرب والتحالف مع تنظيمات أخرى مثل "طالبان"، حيث سيبحث قادة التحالف خلال القمة خطوات انتشار قوات التحالف —ضمنها القوات القطرية- في جنوب غرب آسيا، التي يقودها حلف الناتو والتي أطلق عليها اسم "الدعم الحازم"، وقطر عضو مهم وقوي للدعم والتوطيد.