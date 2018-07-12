تركيا تكشف عن "سر عسكري" وراء انضمام قطر إلى الناتو

قال مولود جاويش أوغلو، وزير خارجية تركيا، إن قطر حليف سياسي وعسكري مهم، وطرف وازن في معادلة القوى الدولية لمواجهة التطرف والإرهاب ومواجهة التوترات في العالم.

وأضاف أوغلو في تصريحات خاصة لصحيفة "الشرق" القطرية، على هامش مشاركته في القمة 29 لدول حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن قطر تملك خبرات عسكرية مهمة، اكتسبتها قواتها المسلحة من خلال المشاركة والانخراط في برامج تدريبات موسعة ومهمة مع قوات متنوعة حول العالم ضمن المناورات التدريبية المشتركة التي تحرص القيادة القطرية على إبرام المعاهدات والاتفاقيات بشأنها.

© REUTERS / AARON P. BERNSTEIN خوفا من روسيا وإيران... هذا ما تطلبه واشنطن من "الناتو" في الشرق الأوسط

وأضاف أن هذه البرامج أكسبت القوات القطرية "مهارات متميزة"، وخططا دفاعية وهجومية مبتكرة، لا سيما في المناطق الجغرافية الوعرة في آسيا، هذه المعطيات جعلت الدول الأعضاء في حلف "الناتو" يرحبون بانضمام قطر للتحالف والمشاركة في أهم وأكثر الجبهات نشاطا بالجماعات الإرهابية وهي أفغانستان، بالإضافة إلى إعادة الأمن والأمان والتماسك لدولة العراق التي انتصرت مؤخرا على التنظيمات الإرهابية بشكل كبير، بالإضافة إلى الكثير من الجبهات الأخرى في العديد من المناطق حول العالم.

وأوضح أوغلو أن قطر دولة مهمة في منطقة الخليج، ولأهميتها "السياسية والجغرافية" تحتضن أكبر القواعد العسكرية في العالم، وتشارك أعظم الجيوش الخبرات والتدريبات المشتركة، والقمة الـ29 لحلف الناتو في بروكسل "الأربعاء والخميس" مناسبة مهمة لإبراز دور قطر خلال السنوات الماضية في مكافحة الإرهاب والمشاركة في تحقيق الأمن ومواجهة التهديدات في العالم، والاحتفاء بهذا الدور أمام العالم والدول الأعضاء، إلى جانب رسم خارطة تحرك القوات والتحديات التي تواجهها في المستقبل، لا سيما مشاركة قطر بشكل كبير "عسكريا وماديا" في أهم جبهات مواجهة التنظيمات المتطرفة في العالم —أفغانستان- وهو ما يضفي أهمية كبيرة وحفاوة بالغة بانضمام قطر إلى هذا التحالف الأمني والعسكري الهام في العالم.