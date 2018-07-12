قيادي سوداني يوضح الهدف من بيان الاتحاد الأوروبي بشأن البشير

علق الدكتور ربيع عبد العاطي، القيادي بالمؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، على بيان الاتحاد الأوروبي بشأن الرئيس السوداني، عمر البشير.

وقال عبد العاطي في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس 12 يوليو/تموز: "تعودنا أنه كلما حدث محاولة لإرساء الأمن والسلم الدوليين وتوسيع العلاقات الإقليمية من جانب السودان، يتم إحياء موضوع المحكمة الجنائية الدولية بهذا الشكل".

© REUTERS / Siphiwe Sibeko السودان يستدعى سفير الاتحاد الأوروبي احتجاجا على بيان "اعتقال البشير"

وأضاف عبد العاطي، "بيان الاتحاد الأوروبي الأخير، سياسي ويسير في نفس اتجاه المحكمة الجنائية الدولية، ونحن تعودنا على ذلك منذ فترة طويلة، والاتحاد الأوروبي يريد استغلال المحكمة الجنائية الدولية وتوظيفها للضغط على السودان ".

وتابع القيادي بحزب المؤتمر، "أنهم يهدفون من وراء ذلك التقليل من مجهودات وإسهامات الخرطوم في إقرار الأمن والسلم، كما حدث مؤخرا بالنسبة للسلام في جنوب السودان، وكل الزيارات التي قام بها الرئيس البشير للخارج سواء إلى روسيا أو تركيا أو الدول الأفريقية كانت تسبقها بيانات مشابهة، وفي كل مرة استطعنا أن نكيف تلك البيانات".

وأوضح عبد العاطي:

الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية ترى أن المحكمة الجنائية الدولية تلاحق الرؤساء الأفارقة، ولا علاقة لها بالعدل، وأعتقد أن الاتحاد الأوربي والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمات الضغط اليهودية، والعلاقة بالولايات المتحدة والسياسات الغربية، وهناك تنسيق بين تلك الجهات السابقة، لتنفيذ أجندة غربية، وما يؤكد هذا التنسيق ضد مصالح السودان، وصدورها في كل التوقيتات التي يقوم بها الرئيس بزيارات للخارج.