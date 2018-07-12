منظمة الصحة العالمية: الأعمال العدائية الأخيرة في جنوب سوريا تسببت في نزوح 210 ألف شخص

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الاعتداءات الأخيرة في جنوب سوريا تسببت في نزوح أكثر من 210 ألف شخص وتركهم بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المنظمة، في بيان اليوم الخميس، "دعت منظمة الصحة العالمية اليوم إلى حماية المرافق الصحية وزيادة فرص وصول المساعدات إلى جنوب سوريا، حيث خلفت الأعمال العدائية الأخيرة أكثر من 210 آلاف نازح وبحاجة إلى خدمات صحية عاجلة".

© Sputnik . Ali Hashem "جبهة النصرة" أخلت درعا وريفها بالكامل وتوجهت إلى القنيطرة جنوب سوريا

وأضاف البيان "توفي ما لا يقل عن 15 سورياً منهم 12 طفلاً وامرأتان ورجل مسن خلال الأسبوع الماضي، بسبب الجفاف والأمراض التي تنتقل عن طريق المياه الملوثة".

يذكر أن منطقة خفض التصعيد في جنوب غربي سوريا أقيمت العام الماضي باتفاق بين روسيا والولايات المتحدة والأردن، إذ يشهد الجنوب السوري معارك عنيفة بين الجيش السوري ومسلحين من فصائل "الجيش الحر" و"جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) وفصائل أخرى متحالفة معها منذ بدء الجيش السوري حملته العسكرية لاستعادة المنطقة الجنوبية من البلاد.