التحالف ينشر صورا لتدمير منصات صواريخ باليستية تابعة لـ"أنصار الله"

وقال تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف في اتصال مع "سبوتنيك"، إن الصور لمنصة إطلاق صواريخ باليستية، تم تدميرها في محافظة صعدة بمديرية سحار، فجر اليوم الخميس.
وكان قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، صد هجوم لمسلحي جماعة "أنصار الله" واستعادة مواقع بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.
وكان المالكي قد أعلن في وقت سابق، عن سقوط الطائرة التابعة للتحالف والقوات الجوية السعودية منطقة عسير، بعدما تعرضت إلى عطل فني أدى إلى إسقاطها، ونجاة جميع الطيارين.
وكان مصدر عسكري في وزارة الدفاع أكد لـموقع "26 سبتمبر نت" اليمني سقوط طائرة حربية سعودية في منطقة عسير بعد عودتها من تنفيذ مهامها في محافظة صعدة".
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