التحالف ينشر صورا لتدمير منصات صواريخ باليستية تابعة لـ"أنصار الله"

نشر التحالف، اليوم الخميس 12 يوليو/تموز، صورا لتدميره منصات صواريخ باليستية تابعة لـ"أنصار الله" في اليمن.

وقال تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف في اتصال مع "سبوتنيك"، إن الصور لمنصة إطلاق صواريخ باليستية، تم تدميرها في محافظة صعدة بمديرية سحار، فجر اليوم الخميس.

© REUTERS / Saudi Press Agency/Handout via Reuters سقوط طائرة حربية سعودية في منطقة عسير جنوبي السعودية

وأوضح المالكي أن الصور الجوية تم التقاطها من قبل منظومات المراقبة، قبل استهدافها من قبل طيران التحالف.

وكان قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، صد هجوم لمسلحي جماعة "أنصار الله" واستعادة مواقع بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وكان المالكي قد أعلن في وقت سابق، عن سقوط الطائرة التابعة للتحالف والقوات الجوية السعودية منطقة عسير، بعدما تعرضت إلى عطل فني أدى إلى إسقاطها، ونجاة جميع الطيارين.

© Photo / Turki El-malki منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لـ أنصار الله

© Photo / Turki El-malki منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لـ أنصار الله

© Photo / Turki El-Malki منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لـ أنصار الله

© Photo / Turki El-Malki منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لـ أنصار الله

وكان مصدر عسكري في وزارة الدفاع أكد لـموقع "26 سبتمبر نت" اليمني سقوط طائرة حربية سعودية في منطقة عسير بعد عودتها من تنفيذ مهامها في محافظة صعدة".