القوات الحكومية اليمنية تصد هجمات لـ"أنصار الله" جنوب تعز

دارت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في محافظة تعز لوكالة "سبوتنيك": إن مسلحي جماعة أنصار الله نفذوا اليوم، هجمات على مواقع للجيش أسفل نقيل الصلو في مديرية الصلو جنوب تعز".

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... "أنصار الله" تسيطر على مواقع استراتيجية بجبهة نهم

وأكد أن "الجيش صد هجمات مقاتلي أنصار الله، عقب مواجهات عنيفة أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم"، مشيراً إلى "قصف طيران التحالف تجمعات لمسلحي أنصار الله أسفل نقيل الصلو ومحيطه خلال هجومهم على مواقع الجيش".

وكانت القوات الحكومية استعادت الثلاثاء، بإسناد من طيران التحالف نقيل الصلو ووادي موقعة باتجاه خط الدمنة في مديرية الصلو جنوب تعز، بهجوم واسع على مواقع أنصار الله.