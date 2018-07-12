ليبيا تعلن وفاة ابن عمر المختار

وقال مجلس النواب في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "ببالغ الأسـى والحـزن ينعــى مجلـس النواب الليبي رئاسة وأعضاء الشيخ الجليل محمد عمر المختار نجل شيخ الشهداء عمــر المختــار رمز الكفاح والنضال ضد المستعمر الأجنبي في ليبيا والعالم العربي والإسلامي وشعوب العالم كافة".
ومضى "يتقدم مجلس النواب الليبي بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الشعـب الليبي، وإلى أسرة الفقيد وذويه سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان، وأن يتقـبل الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء".
يذكر أن الشيخ محمد المختار، غادر الأراضي الليبية في مارس/آذار الماضي، لتلقي العلاج في الخارج، بتعليمات من القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.
ان لله وان اليه راجعون— ريما الدرسي 👑 🇱🇾 (@Rema97BN) July 12, 2018
في ذمة الله أبن شيخ شهداء عمر المختار
محمد عمر المختار الله يرحمه ويغغرله pic.twitter.com/Umg13NbBJQ
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