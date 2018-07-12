ليبيا تعلن وفاة ابن عمر المختار

أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس 12 يوليو/تموز، وفاة الابن الوحيد للمناضل الليبي الشهير ضد الاحتلال الإيطالي، عمر المختار، عن عمر يناهز 97 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقال مجلس النواب في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "ببالغ الأسـى والحـزن ينعــى مجلـس النواب الليبي رئاسة وأعضاء الشيخ الجليل محمد عمر المختار نجل شيخ الشهداء عمــر المختــار رمز الكفاح والنضال ضد المستعمر الأجنبي في ليبيا والعالم العربي والإسلامي وشعوب العالم كافة".

© Sputnik . mostafa el atar مجلس النواب الليبي يستنكر تصريحات وزيرة دفاع إيطاليا حول التدخل في شؤون البلاد

وتابع البرلمان الليبي في بيانه: "سطر عمر المختار ورفاقه المجاهدين من أبناء الوطن ملاحم من النضال والكفاح ضد الإحتلال الإيطالي إلى ان تحررت ليبيا ونال الشعب الليبي حريته".

ومضى "يتقدم مجلس النواب الليبي بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الشعـب الليبي، وإلى أسرة الفقيد وذويه سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان، وأن يتقـبل الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء".

يذكر أن الشيخ محمد المختار، غادر الأراضي الليبية في مارس/آذار الماضي، لتلقي العلاج في الخارج، بتعليمات من القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.

ان لله وان اليه راجعون

في ذمة الله أبن شيخ شهداء عمر المختار

محمد عمر المختار الله يرحمه ويغغرله pic.twitter.com/Umg13NbBJQ — ريما الدرسي 👑 🇱🇾 (@Rema97BN) July 12, 2018

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