"أنصار الله" تطلق صاروخا على تجمع للتدخل السريع السعودي في نجران

شن مسلحو جماعة "أنصار الله"، اليوم الخميس 12 يوليو/تموز، قصفا صاروخيا ومدفعيا على الجيش السعودي في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة المسيرة، الناطقة باسم أنصار الله، أن مسلحي الجماعة أطلقوا صاروخا محلي الصنع من نوع "زلزال 2"، والذي يصل مداه إلى 15 كيلومترا، على تجمع لقوات التدخل السريع في الجيش السعودي غرب موقع السديس بنجران.

© AP Photo / Amr Nabil التحالف ينشر صورا لتدمير منصات صواريخ باليستية تابعة لـ"أنصار الله"

وأضافت أن مدفعية "أنصار الله" قصفت تحصينات وتجمعات عسكرية سعودية في موقع السديس وشرقه وغربه.

وأشارت إلى أنه تم استهداف مرابض مدفعية للجيش السعودي في وادي نهوقة في ذات القطاع بعدد من القذائف.

وفي قطاع عسير، أحبط مقاتلو أنصار الله زحفا لقوات الرئيس هادي، باتجاه منفذ علب الحدودي الدولي.

ووفقا للمسيرة، أعطب مسلحو أنصار الله بصواريخ موجهة 3 آليات لقوات هادي، كما دمروا في كمين بعبوة ناسفة آلية أخرى محملة بالجنود، أثناء التصدي للزحف قبالة منفذ علب الحدودي.