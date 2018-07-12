وجهاء من إدلب يتواصلون مع حميميم لتسليم مناطقهم

بادر وجهاء في محافظة إدلب السورية للتواصل مع مركز المصالحة الروسي لتسليم مناطقهم وترتيب التسويات مع الدولة السورية.

© Sputnik . basel shartouh قتلاهم في ازدياد... تجدد صراع "الأخوة" داعش والنصرة في إدلب السورية

وكشفت مصادر أهلية لصحيفة "الوطن" السورية أن وجهاء من عدة مناطق في محافظة إدلب بادروا للتواصل مع مركز المصالحة الروسي، لتسليم مناطقهم وترتيب التسويات مع الدولة السورية فور توافر الإمكانية عند اقتراب وحدات الجيش.

وبينت المصادر أن المعلومات من إدلب تنبأ ببركان شعبي ضد المسلحين، واستقبال حافل للجيش عندما يطرق أبواب المحافظة.

إلى ذلك، تخيم على محافظة إدلب وريفها حالة من الترقب الممزوج بالخوف والتخبط بين أوساط الجماعات المسلحة المسيطرة هناك، وفي مقدمها تنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش" (المحظورين في روسيا).

مصدر عسكري رفيع المستوى تحدث لوكالة "سبوتنيك"، أمس الأربعاء، عن حيثيات المشهد العسكري المتوقع حدوثه في محافظة إدلب، مبينا أن القيادة السورية حسمت أمرها بشأن تحرير كامل الأراضي السورية من الإرهاب حيث تعتبر إدلب مفتاح إعلان إنهاء الحرب التي شهدتها البلاد على مدار 8 سنوات.

وأكد المصدر أن "الخيار العسكري هو المطروح في المرحلة الحالية وأن الجيش السوري يملك من القوة ما تمكنه من تحرير محافظة إدلب بشكل كامل".

وردا على تهديدات الفصائل المسلحة في إدلب بعدما توعدت بشن هجمات على مواقع الجيش السوري، أوضح المصدر لـ"سبوتنيك" أن مواقع الجيش السوري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وحماة الشمالي على أتم الجهوزية والاستعداد لكافة الخيارات.