صحيفة: أمريكا تشيد أضخم مرفأ جوي على مستوى الشرق الأوسط في الكويت

قالت صحيفة "الراي" الكويتية، إنه من المرتقب أن تشهد الكويت قريبا افتتاح مرفأ جوي للإمدادات والشحن اللوجستي العسكري، وهو المرفأ الذي سيكون الأضخم من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الصحيفة أن سلاح الجو والجيش الأمريكيين ومعهما شركاء في التحالف قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء من تشييد مدينة الشحن، وهي عبارة عن مرفأ جوي فرعي قريب من مطار الكويت الدولي، وهو المرفأ الذي سيخدم قوات الجيش الأمريكي والقوات الحليفة له فضلا عن القوة الجوية الكويتية.

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ونقلا عن بيان رسمي صادر عن قيادة القوات الأمريكية المتمركزة في الكويت، أن مدينة الشحن هي "أضخم مرفأ تفريغ وإنزال على مستوى منطقة الشرق الأوسط" وأنه "نقطة إمداد عسكري استراتيجية تستهدف ملء فجوة إلى أن يتم الانتهاء من تشييد قاعدة غرب المبارك الجوية التي من المقرر افتتاحها في العام 2023"، وفقا للصحيفة.

ونقل الموقع عن ضابط هندسة طيران أمريكي مسؤول عن المشروع ويدعى شون ميرفي: "بمجرد الانتهاء من تشييدها، سيصبح إجمالي المساحات التشغيلية العاملة ضمن مدينة الشحن نحو 33 ألف متر مربع".

وأوضح الرائد ميرفي أن المشروع الذي بلغت إجمالي تكلفته 32 مليون دولار أمريكي سيشتمل على مرافق خدمية متكاملة، ومن المتوقع افتتاحه في أي وقت قبل شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف: "نحن نسعى إلى إعلاء وتحسين كفاءة مساحة العمل الخاصة بنا عن طريق تقليص نطاق انتشارنا ليصبح 33 ألف متر مربع بدلا من 230 ألف متر"، لافتا إلى أنه من المتوقع للمرفأ الجديد أن يمنح القوات الحليفة لأمريكا —بما فيها القوات الكويتية- محورا لوجستيا إضافيا في منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من كونه محورا موقتا.

وقال مسؤولون تابعون لسلاح الجو الأمريكي إن وجود مثل هذا المرفأ الجديد (ولاحقا قاعدة غرب المبارك الجوية) هو أمر بالغ الأهمية والحيوية من أجل نقل وتوزيع شحنات الإمدادات للقوات الأمريكية وقوات حلفائها في شتى أرجاء منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين على أنها ستعمل بمثابة بوابة رئيسية لمنطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة.