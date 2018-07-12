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    مطار القاهرة الدولي - 2015

    التلفزيون المصري: سماع دوي انفجار قرب مطار القاهرة واندلاع حريق

    Rt.com
    العالم العربي
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    أفاد التيلفزيون المصري في خبر عاجل، مساء اليوم الخميس 12 يوليو/تموز، بسماع دوي انفجار في محيط مطار القاهرة.

    وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المهندس محمد سعيد محروس أنه لم تحدث أية انفجارات داخل أسوار مطار القاهرة  وأن الانفجار وقع خارج مطار القاهرة تماما.

    البنك المركزي المصري
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    إذ وقع الانفجار في خزانين للمواد البترولية تابعين لإحدى شركات البتروكيماويات على طريق مطار القاهرة الدولي، وجاء قرار تعليق بعض الرحلات في المطار كإجراء تأميني فقط دون وقوع إصابات، بحسب موقع أخبار مصر التابع للتلفزيون المصري.

    كما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الطيران باسم سامى أن حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة طبيعية وتسير بمعدلاتها المعتادة. 

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    الكلمات الدلالية:
    مطار القاهرة, مصر, مصر
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