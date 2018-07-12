وزارة الطيران المصرية: الانفجار والحريق في القاهرة لم يؤثرا على الملاحة في المطار

صرح وزير الطيران المدني المصري الفريق يونس المصري أن الانفجار والحريق في منطقة مطار القاهرة الدولي لم يؤثر على الملاحة في الميناء الجوي.

موسكو- سبوتنيك. ونفى الوزير متحدثاً لـ قناة "سكاي نيوز" عربي، حصول انفجار داخل المطار.

وقال: "الانفجار وقع في خزانين خارج أسوار المطار".

وأضاف: "مطار القاهرة الدول آمن ولم يتأثر بالانفجار"، مشيراإلى أنه "لا صحة لتعليق الرحلات الجوية بمطار القاهرة واستمرارها بشكل سليم"

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صور لهب هائل يتصاعد من ناحية مطار القاهرة.

كما تحدثت الأنباء عن احتمال أن يكون سبب الانفجار في خزان الوقود الموجود في المطار، فيما ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية عن توقف حركة الملاحة في المطار.

كما نقلت قناة "إكسترا نيوز" المصرية عن مصدر أمني، أن الأصوات التي سمعت قرب المطار ناتجة عن حريق وليس انفجار.