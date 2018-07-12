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    الجيش اليمني

    تقدم للقوات الحكومية اليمنية قرب الحديدة ومقتل 10 من "أنصار الله"

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
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    حققت القوات الحكومية المشتركة المدعومة بالتحالف، تقدماً جديداً في معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله في محافظة الحديدة غرب اليمن.

    القاهرة — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر": "تمكنت ألوية العمالقة اليوم من تحرير قرية نوبة عياش الواقعة بين مديريتي زبيد والتحيتا على الخط الأسفلتي".

    وأضاف: أن "ألوية العمالقة والمقاومة التهامية واصلت هجماتها على مليشيا الحوثي الإنقلابية في منطقتي المغرس والسويق جنوب التحيتا، لتطهيرها وفتح الخط الرابط بين مدينة التحيتا والخط الساحلي".

    الجيش السعودي
    © REUTERS / Faisal Al Nasser/Files
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    وأكد أن "تكبد المليشيا الحوثية خلال الساعات الماضية في التحيتا أكثر من 10 قتلى وعدداً من الجرحى".

    ولفت أن "ألوية العمالقة دفعت بقوات إضافية إلى منطقة الجبلية للضغط ومحاصرة المليشيا في السويق والمغرس".

    وأشار الى أن: "مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي الإنقلابية في عديد مناطق بالساحل الغربي، ألحقت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

    في الأثناء، نقل "26 سبتمبر" عن ألوية العمالقة "انضمام ما يقارب من 7 آلاف مقاتل من أبناء تهامة، إلى صفوف العمالقة للمشاركة في عمليات تحرير الساحل الغربي".

    وأوضح أن "لواء الحديدة أعلن اليوم انضمامه إلى ألوية العمالقة التي يقودها عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي وسمي باللواء التاسع عمالقة بقيادة يحيى الوحش".

    ونوه أن "مقاومة الزرانيق من أبناء تهامة هي الأخرى أعلنت انضمامها إلى ألوية العمالقة وبصدد تشكيل لواء ضمن ألوية العمالقة، إضافة إلى اللواء الثاني عمالقة الذي يخوض معارك تحرير حيس وكذلك كتائب الشهيد حسن دوبلة".

    يذكر أن القوات الحكومية أعلنت الثلاثاء، السيطرة على مثلث التحيتا زبيد، وقطع إمدادات أنصار الله بين مديريات التحيتا وزبيد وبيت الفقية جنوب الحديدة، بعد تمشيط مناطق شمال وشرق وغرب التحيتا ومحاصرة من تبقى من مقاتلي أنصار الله في الجهة الجنوبية منها.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, نزاع, مواجهات, التحالف العربي, أنصار الله, الحديدة, اليمن
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