المتحدث العسكري المصري يكشف تفاصيل الانفجار الذي وقع بالقرب من مطار القاهرة

كشف المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر محمد محمود الرفاعي، تفاصيل الانفجار الذي وقع بالقرب من مطار القاهرة.

وبحسب بيان نشره المتحدث على حسابه الرسمي بموقع تويتر، فإن الانفجار وقع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وقال الرفاعي: "نظراً لإرتفاع درجة حرارة الجو حدث انفجار في إحدى مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية".

وأضاف: "وتم دفع عربات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومحاصرته".

#المتحدث_العسكرى: نظراً لإرتفاع درجة حرارة الجو حدث إنفجار فى إحدى مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبلس للصناعات الكيماوية ، وتم دفع عربات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومحاصرته. — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) July 12, 2018

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صور لهب هائل يتصاعد من ناحية مطار القاهرة.

كما تحدثت الأنباء عن احتمال أن يكون سبب الانفجار في خزان الوقود الموجود في المطار، فيما ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية عن توقف حركة الملاحة في المطار.

وقد صرح وزير الطيران المدني المصري الفريق يونس المصري أن الانفجار والحريق في منطقة مطار القاهرة الدولي لم يؤثر على الملاحة في الميناء الجوي.

ونفى الوزير متحدثاً لـ قناة "سكاي نيوز" عربي، حصول انفجار داخل المطار.