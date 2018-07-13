وزارة الصحة: إصابة 3 أشخاص في الانفجار الذي وقع بالقرب من مطار القاهرة

صرح نائب وزير الصحة المصري محمد شوقي، أن 3 أشخاص يعتبرون حالياً في عداد المصابين، وذلك نتيجة انفجار خزان يحتوي على وقود، بالقرب من مطار القاهرة الدولي.

موسكو — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "مصراوي"، عن شوقي، قوله: إن "3 أشخاص مُدرجون حالياً في عداد المصابين نتيجة الانفجار الذي وقع مساء الخميس".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صور لهب هائل يتصاعد من ناحية مطار القاهرة.

وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية عن توقف حركة الملاحة في المطار.

وقد صرح وزير الطيران المدني المصري الفريق يونس المصري أن الانفجار والحريق في محيط منطقة مطار القاهرة الدولي لم يؤثر على الملاحة في الميناء الجوي.

ونفى الوزير متحدثاً لـ قناة "سكاي نيوز" عربي، حصول انفجار داخل المطار.

وبدوره، قال المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر محمد محمود الرفاعي على حسابه الرسمي على "تويتر"، إن الانفجار وقع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف الرفاعي: "نظراً لإرتفاع درجة حرارة الجو حدث انفجار في إحدى مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية".

وتابع: وتم دفع عربات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومحاصرته.