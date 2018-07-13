نقل 12 مصابا إلى المستشفى جراء حريق في مصنع للكيماويات بالقاهرة

تمكنت قوات الحماية المدنية المصرية، من السيطرة على الحريق الذي نشب بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى لتلقي الإسعافات.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام محلية، أن قوات الحماية المدنية قد دفعت بـ 12 سيارة إطفاء وسيارتي خزان مياه لمحاصرة الحريق والسيطرة عليه.

كما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين والذين بلغ عددهم 12 مصابا، إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر محمد محمود الرفاعي، أعلن أن حريقا شب في أحد المخازن التابعة لشركة هليوبوليس للكيماويات بشرق القاهرة، ناجم عن ارتفاع درجة الحرارة.

كما ونفت وزارة الطيران المصرية، وقوع أي انفجار في المطار، أو تأثر حركة الملاحة الجوية جراء الحريق، وذلك بعد تداول أنباء عن وقوع الانفجار قرب مطار القاهرة وتوقف حركة الطيران.