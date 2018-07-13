في تطور مفاجئ... القوات السعودية تنسحب من مطار الغيظة في اليمن

بدأت القوات السعودية الانسحاب من مطار الغيظة المدني في محافظة المهرة أقصى شرق اليمن، بموجب اتفاق مع المعتصمين وُقع مساء الخميس.

القاهرة — سبوتنيك . وذكر مصدر في اللجنة المنظمة لاعتصام أبناء المهرة لوكالة "سبوتنيك": "وقع قائد القوات السعودية، محضر الاتفاق مع مدير شرطة المحافظة نيابة عن المحافظ سعيد باكريت، كما وقعت اللجنة التنظيمية للاعتصام كممثل عن المعتصمين، الذي يتضمن تنفيذ النقاط الـ 6 التي رفعها الاعتصام أهمها تسليم منفذي شحن وصرفيت وميناء نشطون لقوات الأمن والجيش المحلية، ورفع القيود المفروضة على حركة التجارة والاستيراد والتصدير في المنفذين والميناء، والعمل على إعادة مطار الغيظة الدولي إلى وضعه السابق كمطار مدني تحت إشراف السلطة المحلية بالمحافظة وتسليمه لقوات الأمن التابعة لها".

وأشار المصدر إلى أن:"انسحاب القوات السعودية من الجانب المدني لمطار الغيظة، يأتي تنفيذا للاتفاق، الذي بموجبه سيعلق الاعتصام اليوم الجمعة".

يذكر أن احتجاجات شهدتها مدينة الغيظة مركز محافظة المهرة منذ نيسان/أبريل الماضي، على إدارة قوات التحالف منافذ المحافظة، تصاعدت أواخر يونيو الفائت لتتطور إلى اعتصام مفتوح.

وكانت السعودية، التي تقود التحالف العسكري ضد "الحوثيين"، دفعت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بقوات عسكرية إلى المهرة تمركزت في مطار الغيظة وتولت إدارته ومنفذي شحن وصرفيت البريين وميناء نشطون البحري.