ولايتي: إذا خرجت إيران وروسيا الآن من سوريا سيعود الإرهاب للسيطرة

أعلن مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، اليوم الجمعة، بأن الوجود الروسي في سوريا مهم للمنطقة، وفي حال خرجت روسيا وإيران من سوريا فذلك سيؤدي إلى عودة الإرهاب.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi, File ولايتي: وجودنا في سوريا والعراق استشاري وإذا أرادت هاتان الدولتان أن نخرج سنخرج فورا

وتابع ولايتي: "الذين يقولون إن روسيا تريد من إيران الخروج من سوريا هم يريدون ضرب الوحدة الحاصلة بين موسكو وطهران"، مؤكدا أنه "إذا خرجت إيران وروسيا الآن من سوريا سيعود الإرهاب للسيطرة".

وأضاف: "حضورنا في سوريا ليس مرتبط بإسرائيل أبدا… ووجودنا ننسقه مع روسيا وليس له علاقة بإسرائيل وما تريد إسرائيل".

كما تابع ولايتي: "نحن لا نعير أي اهتمام لأي كلام يقوله نتنياهو حتى زعماء العالم باتوا لا يريدون سماعه، لقد جاء لروسيا، وماذا فعل؟ حضر مباراة لكرة القدم".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح إن إسرائيل لن تقبل أن تهدد إيران أمنها انطلاقا من سوريا ودول أخرى.