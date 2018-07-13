للمرة الأولى... شاهد قادة من "حزب الله" اللبناني قبيل تنفيذ عملية أسر جنود إسرائيليين في 2006

وتأتي هذه الخطوة مع اقتراب ذكرى اندلاع الحرب بين لبنان وإسرائيل والتي امتدت 33 يوما وسميت بحرب تموز 2006، وذلك بعد قيام حزب الله اللبناني بعملية عسكرية على الشريط الحدودي أدت إلى أسر جنود إسرائيليين، فردت إسرائيل بقصف واجتياح للأراضي في الجنوب اللبناني، لكنها واجهت مقاومة أرغمت إسرائيل على وقف الحرب.
حيث يجب أن يكون… كان.— الإعلام الحربي المركزي (@C_Military3) July 12, 2018
للمرّة الأولى، صور القائد الجهادي الكبير الشهيد عماد مغنية «الحاج رضوان»، مستطلعاً نقاط انتشار المجاهدين في «خلّة وردة» (خراج بلدة عيتا الشعب، على الحدود مع فلسطين المحتلة)، قبيل تنفيذ عملية #الوعد_الصادق بفترةٍ وجيزة…#مستمرون#الإعلام_الحربي_المركزي pic.twitter.com/vZXEzSLioW
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