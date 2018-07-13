غاتيلوف: لقاء الدول الضامنة الجديد يمكن أن يعقد في النصف الأول من أغسطس

موسكو- سبوتنيك وقال غاتيلوف، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة 13 يوليو/ تموز، إن "التوافق على عقد مشاورات جديدة بين ثلاثية أستانا وستافان دي ميستورا مستمر"، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أن يعقد اللقاء في النصف الأول من أغسطس بعقد اللقاء الدولي حول سوريا المقرر في سوتشي في 30 و31 يوليو.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قد أعلن، في يونيو/ حزيران الماضي عقب لقائه في جنيف مع ممثلي الدول الضامنة، توصل الأطراف إلى ما وصفه ببعض التفاهم المتبادل، معربا عن أمله بالاجتماع مجددا في جنيف، خلال الأسابيع القليلة القادمة لمواصلة المشاورات.
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