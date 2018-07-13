غاتيلوف: لقاء الدول الضامنة الجديد يمكن أن يعقد في النصف الأول من أغسطس

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة، غينادي غاتيلوف، أن لقاء الدول الضامنة لوقف الأعمال العدائية في سوريا، لمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية السورية قد يعقد في النصف الأول من أغسطس/ آب القادم.

موسكو- سبوتنيك وقال غاتيلوف، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة 13 يوليو/ تموز، إن "التوافق على عقد مشاورات جديدة بين ثلاثية أستانا وستافان دي ميستورا مستمر"، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أن يعقد اللقاء في النصف الأول من أغسطس بعقد اللقاء الدولي حول سوريا المقرر في سوتشي في 30 و31 يوليو.

وأوضح غاتيلوف أن اللقاء يفترض أن يحضره الدول الضامنة الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، والجانب السوري وكذلك المراقبين. ويخطط على هامش هذه الفعالية عقد اجتماع آخر لمجموعة العمل لتبادل المحتجزين والبحث عن المفقودين.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قد أعلن، في يونيو/ حزيران الماضي عقب لقائه في جنيف مع ممثلي الدول الضامنة، توصل الأطراف إلى ما وصفه ببعض التفاهم المتبادل، معربا عن أمله بالاجتماع مجددا في جنيف، خلال الأسابيع القليلة القادمة لمواصلة المشاورات.