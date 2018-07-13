لقاء الدول الضامنة حول اللجنة الدستورية السورية قد يعقد في أغسطس

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم الجمعة، أن لقاء الدول الضامنة لوقف الأعمال العدائية في سوريا (روسيا، تركيا وإيران)، لمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية السورية قد يعقد في النصف الأول من شهر آب/أغسطس المقبل.

© REUTERS / مشاورات بين دي ميستورا وترويكا أستانا والسداسية لتفعيل اللجنة الدستورية السورية

موسكو — سبوتنيك . وقال غاتيلوف، لوكالة "سبوتنيك": "التوافق على عقد مشاورات جديدة بين "ثلاثية أستانا" وستافان دي ميستورا مستمر. ولا يستبعد أن تعقد في النصف الأول من آب/أغسطس بعد اللقاء الدولي رفيع المستوى حول سوريا المرتقب في سوتشي في 30-31 تموز/يوليو. يفترض أن تحضرها الدول الضامنة الثلاث والجانب السوري وكذلك المراقبين. ويخطط على هامش هذه الفعالية عقد اجتماع آخر لمجموعة العمل لتبادل المحتجزين والبحث عن المفقودين".

وأشار المندوب الروسي إلى أن موسكو تتعاون بشكل مثمر مع المبعوث الخاص الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا ويتوقع أنه سيستفيد بشكل كامل من مخرجات صيغتي سوتشي وأستانا لدفع العملية السياسية على منصة جنيف. ومع ذلك، لا يزال إنشاء لجنة دستورية المهمة الرئيسية.

الجدير بالذكر أن المشاورات الأولى بين ممثلي روسيا وإيران وتركيا كدول ضامنة وستافان دي ميستورا حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية عقدت في جنيف في 19 حزيران/يونيو الماضي. وجاء قرار إنشاء اللجنة عقب نتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في سوتشي في أواخر كانون الثاني/يناير. وإلى هذه اللحظة، لم تعمل اللجنة الدستورية بعد.

وتبحث تسوية الأزمة السورية في منصتي أستانا وجنيف، كما استضافت مدينة "سوتشي" الساحلية الروسية، يومي 29-30 كانون الثاني/يناير الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، والذي أصبح الأول منذ بداية الصراع بجمعه مجموعة واسعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة. واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية.