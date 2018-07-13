قيادي كردي: كل الكتل البرلمانية تريد كسب ود القوائم الكردية

أكد القيادي ب‍الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري، اليوم الجمعة، أن جميع الكتل البرلمانية العراقية في سباق على كسب ود القوائم الکردستانية الفائزة بالانتخابات، وذلك للتوصل للکتلة الأکبر التي یمکنها تشکیل الحکومة. وجاء تصريح برواري خلال مقابلة مع قناة "السومرية نيوز".