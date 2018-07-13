بحضور روسي... أهالي طفس يعودون إلى مدينتهم بعد تحريرها من الإرهاب (فيديو)

كاميرا "سبوتنيك" كانت حاضرة عند مدخل المدينة الذي شهد أمس ازدحاما وكثافة في عدد الأهالي والسيارات والشاحنات العائدة، حيث عبر بعض الأهالي لوكالة "سبوتنيك" عن فرحتهم بإنجاز المصالحة وعودة الأمان بعد إخراج جميع "الإرهابيين" منها، وإنجاز مصالحة تم من خلالها تسوية أوضاع من رغبوا بالبقاء.
ودخلت وحدات الجيش السوري، الخميس 12 يوليو/تموز، إلى مدينة طفس بعد انضمامها إلى عملية المصالحة، وسط حشود كبيرة من أهالي المدينة كانت في استقبال عناصر الجيش، وقام محافظ درعا إلى جانب ضباط سوريين برفع العلم الوطني السوري فوق مبنى مجلس طفس، إيذانا بعودتها إلى حضن الوطن وتحت سيادة الدولة السورية، وإعلانها آمنة مستقرة بعد استسلام المجموعات المسلحة وتسليم أسلحتها.
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