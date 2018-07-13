بحضور روسي... أهالي طفس يعودون إلى مدينتهم بعد تحريرها من الإرهاب (فيديو)

بعد تطهيرها من الإرهاب ودخول وحدات الجيش إليها ورفع العلم الوطني السوري فوق مجلسها أمس، بدأ أهالي مدينة طفس في ريف درعا الغربي، بالعودة إلى مدينتهم ومنازلهم بأعداد كبيرة، وبإشراف مجموعة من الضباط الروس والسوريين.

كاميرا "سبوتنيك" كانت حاضرة عند مدخل المدينة الذي شهد أمس ازدحاما وكثافة في عدد الأهالي والسيارات والشاحنات العائدة، حيث عبر بعض الأهالي لوكالة "سبوتنيك" عن فرحتهم بإنجاز المصالحة وعودة الأمان بعد إخراج جميع "الإرهابيين" منها، وإنجاز مصالحة تم من خلالها تسوية أوضاع من رغبوا بالبقاء.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin الجيش السوري يدخل "طفس" في ريف درعا ويرفع العلم الوطني فوق مجلس المدينة

ويظهر في الفيديو التالي مجموعة من الضباط الروس يشرفون إلى جانب ضباط وعناصر في الجيش السوري على عودة أهالي طفس إلى مدينتهم، كما يظهر في الفيديو استقبال حار لمحافظ درعا محمد خالد الهنوس لدى وصوله، من قبل أحد الضباط الروس، بما يشير إلى الدور الكبير الذي لعبه الجانب الروسي في إنجاز المصالحة التي تمت في المدينة.

ودخلت وحدات الجيش السوري، الخميس 12 يوليو/تموز، إلى مدينة طفس بعد انضمامها إلى عملية المصالحة، وسط حشود كبيرة من أهالي المدينة كانت في استقبال عناصر الجيش، وقام محافظ درعا إلى جانب ضباط سوريين برفع العلم الوطني السوري فوق مبنى مجلس طفس، إيذانا بعودتها إلى حضن الوطن وتحت سيادة الدولة السورية، وإعلانها آمنة مستقرة بعد استسلام المجموعات المسلحة وتسليم أسلحتها.