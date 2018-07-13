إسرائيل تطلق صاروخ باتريوت على طائرة دون طيار قادمة من سوريا

القدس — سبوتنيك. وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم الجمعة، "إطلاق صاروخ باتريوت على طائرة دون طيار اقتربت من الحدود الإسرائيلية".
وهذه الحادثة الثانية خلال يومين حيث كانت الدفاعات الجوية الإسرائيلية قد أسقطت طائرة الأربعاء الماضي دون طيار قدمت من داخل الأراضي السورية واقتربت من الحدود الإسرائيلية، وقد رد الجيش الإسرائيلي فجر يوم أمس الخميس بقصف ثلاثة مواقع تابعة لقوات الجيش السوري في ريف القنيطرة.
وكانت القناة "العاشرة" الإسرائيلية، قالت أمس الأول في تعليق حول اختراق الطائرة السورية المسيرة إن "الطائرة السورية دون طيار لن تكون الأخيرة المهاجمة على الأراضي الإسرائيلية".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تصديه لأية طائرة دون طيار، أو طائرة مسيرة قادمة من سوريا، وبأن الطائرة السورية التي أسقطتها منظومة "القبة الحديدية"، يوم الأربعاء أمس الأول، لم تؤثر في السكان.
Initial report: A Patriot missile was launched towards a UAV that approached Israel from Syria. More details to follow. pic.twitter.com/mIY45Xrjyg— IDF (@IDFSpokesperson) July 13, 2018
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