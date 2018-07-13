الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة دون طيار قادمة من سوريا

أطلقت المضادات الجوية الإسرائيلية صاروخا من طراز باتريوت باتجاه طائرة دون طيار، للمرة الثانية خلال يومين، اقتربت من خط وقف إطلاق النار عند هضبة الجولان.

القدس — سبوتنيك. وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم الجمعة، "إطلاق صاروخ باتريوت على طائرة دون طيار اقتربت من الحدود الإسرائيلية".

© AFP 2018 / SVEN NACKSTRAND إسرائيل تطلق صاروخ باتريوت على طائرة مسيرة اقتربت من جهة سوريا (فيديو)

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي اعترض طائرة من دون طيار اخترقت الأجواء فوق هضبة الجولان.

وبحسب قناة " I24 نيوز" الإسرائيلية فإن "بطارية صواريخ الباتريوت المتمركزة في الشمال بمحاذاة مدينة صفد، قامت بإطلاق صاروخ باتريوت باتجاه طائرة دون طيار اخترقت الأجواء الإسرائيلية. ولم يحدد الناطق العسكري موقع استهداف الطائرة ولكن يرجح أن الاختراق تم في منطقة هضبة الجولان".

وهذه الحادثة الثانية خلال يومين حيث كانت الدفاعات الجوية الإسرائيلية قد أسقطت طائرة الأربعاء الماضي دون طيار قدمت من داخل الأراضي السورية واقتربت من الحدود الإسرائيلية، وقد رد الجيش الإسرائيلي فجر يوم أمس الخميس بقصف ثلاثة مواقع تابعة لقوات الجيش السوري في ريف القنيطرة.

وكانت القناة "العاشرة" الإسرائيلية، قالت أمس الأول في تعليق حول اختراق الطائرة السورية المسيرة إن "الطائرة السورية دون طيار لن تكون الأخيرة المهاجمة على الأراضي الإسرائيلية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تصديه لأية طائرة دون طيار، أو طائرة مسيرة قادمة من سوريا، وبأن الطائرة السورية التي أسقطتها منظومة "القبة الحديدية"، يوم الأربعاء أمس الأول، لم تؤثر في السكان.