السفارة السعودية في القاهرة تنفي مسؤوليتها عن رسائل "واتسآب المزعومة"

نفت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، اليوم الجمعة 13 يوليو/ تموز، مسؤوليتها عن رسائل مزعومة يتم تداولها على تطبيق "واتسآب".

وقالت السفارة السعودية، في بيان لها، "تلقت السفارة العديد من الاستفسارات حول رسالة صوتية منتشرة على تطبيق الواتساب، منسوبة لأحد موظفيها، حيث تحذر الرسالة المزعومة من عصابات تبتز الفتيات السعوديات عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

سفارة #المملكة_العربية_السعودية في #القاهرة تنفي مسئوليتها عن الرسالة المزعومة التي يتم تداولها. pic.twitter.com/E7s1TRQLBt — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) July 13, 2018

​وأضافت السفارة "وحيث أنه لم يثبت للسفارة ذلك، فإنها تود أن توضح بأن أي تحذيرات أو تنبيهات أو معلومات يقتضي نشرها، فإن ذلك يتم بشكل رسمي، عبر بيانات السفارة الصحفية وفي حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إذا ثبت للسفارة دقة وموثوقية المعلومات بالتنسيق مع جهات الاختصاص بين البلدين".