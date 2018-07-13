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19:43 13 يوليو/ تموز 2018
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    علم لبنان

    نائب لبناني: لا توجد معايير لتشكيل الحكومة ونخاف من التدخلات الخارجية

    © AP Photo / Hussein Malla
    العالم العربي
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    تتزايد عقد تشكيل الحكومة اللبنانية يوماً بعد يوم، فيما لا تزال العقدة المسيحية-المسيحية عالقة بين "التيار الوطني الحر" و"حزب القوات اللبنانية" حول حجم تمثيل كل كتلة في الحكومة المقبلة.

    وتوالت تحذيرات المسؤولين اللبنانيين حول خطورة بقاء لبنان بلا حكومة وتأثير ذلك على الاقتصاد، وحذر رئيس البرلمان نبيه بري من عواقب تأخر تشكيل الحكومة على الوضع الاقتصادي في البلد، مؤكداً أنه إذا لم يحصل أي تطور ايجابي في تشكيل الحكومة سيدعو إلى جلسة عامة للتشاور في الوضع العام في البلاد.

    رئيس تيار المستقبل سعد الحريري
    © AP Photo / Hussein Malla
    الحريري يدعو إلى الترفع عن الخلافات لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
    وأكد النائب عن كتلة "التيار الوطني الحر" إدغار معلوف أن كل "الاتصالات تكون من خلال رئيس الحكومة سعد الدين الحريري الذي يجري المشاورات وننتظر النتائج، مشيراً إلى أن التيار الوطني الحر لا يبادر بأي مكان، هو حريص أن يتم تأليف الحكومة من خلال رئيس الحكومة الذي بدوره يضع المعايير للتشكيل وللحفاظ على نتيجة الانتخابات".

    وأكد في حديث لـ"سبوتنيك" أن التيار الوطني الحر متمسك بنقطتين أساسيتين هما نتائج الانتخابات النيابية والمعايير الموحدة التي يجب أن يضعها رئيس الحكومة.

    وحول الخلاف المسيحي-المسيحي قال معلوف "أبداً ليس لدينا خلاف مع "حزب القوات اللبنانية"، القوات هي التي تتكلم عن الأحجام ومحاولة إضعافها وعزلها، نحن في التيار الوطني الحر لا يوجد أي مسؤول أو نائب تكلم بهذا المنطق، منطقنا أنه يوجد نتيجة لهذه الانتخابات، الشعب قال كلمته وعلى هذا الأساس، وليكن هناك معيار موحد لتشكيل الحكومة ولا نريد عزل أحد وبالمقابل لن نتنازل عن حقوقنا".

    وعن وجود ضغوط خارجية في ملف تشكيل الحكومة قال معلوف "في البداية كنا رافضين لمنطق التدخلات الخارجية وكنا نظن أن اللعبة داخلية ولكن بدأنا الخوف من هذا الأمر، لأنه حتى الآن لا يوجد منطق أو معايير لتشكيل الحكومة، اليوم مطلوب من رئيس الحكومة تحديد المعيار الذي سيعمل على أساسه والاعتراف بنتيجة الانتخابات".

    وأشار إلى أن الاقتصاد اللبناني ليس بأفضل حالاته، وتسريع تشكيل الحكومة سيكون إيجابيا على الاقتصاد.

    وتمنى معلوف تشكيل الحكومة بسرعة وأن يكون هناك وضوح في مقاربة تشكيل الحكومة.

    كلف رئيس الجمهورية ميشال عون في 24 من مايو/ أيار رئيس الحكومة سعد الدين الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد أن أجرت البلاد انتخابات برلمانية في 6 من مايو/ أيار.

    الكلمات الدلالية:
    الحكومة اللبنانية, لبنان
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