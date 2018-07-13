كيف يتصرف الناتو إذا تكررت أزمة مقاطعة قطر مع دولة جديدة

قالت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، إن "قطر تعرضت لمؤامرات من قبل بعض الجيران بهدف النيل من أمنها وأمان مواطنيها، وألمانيا تعلم حجم وأبعاد هذه المؤامرة".

وأضافت دير لاين، في مقابلة مع صحيفة "الشرق" القطرية، على هامش مشاركتها في اجتماعات "الناتو" أن "قطر عضو مهم مشارك في حلف الناتو وتعرضت لأزمة نعلم تفاصيلها وأسبابها والهدف منها، كما يعلمها أغلب القادة المشاركين في قمة الناتو الحالية بصفتهم وسطاء متداخلين في الأزمة".

وقالت إن "قطر التي تشارك اليوم كعضو مشارك في حلف "الناتو" مرت بتجربة مؤخرا هددت بشكل مباشر أمنها الداخلي بهدف المساس بسيادتها والتدخل في شؤونها، وهذه التجربة يعمل الحلف بشكل جدي على عدم تكرارها ومواجهتها في المستقبل لضمان عدم تعرض أحد من الدول الحليفة لمثلها".

وتابعت: ما زال التحالف يدرس توطيد العلاقات العسكرية والدفاعية والتسليحية بشكل أكبر مع الدوحة لتقوية صفوف التحالف وزيادة مهاراته وخبراته، لاسيما أن القوات القطرية هي القوات العربية الوحيدة المتناغمة بشكل كبير مع القوات المتنوعة المكونة للتحالف خاصة "التركية والفرنسية والألمانية والأمريكية" كونها شريكا منذ أكثر من ثلاث سنوات بشكل أساسي في الكثير من الجبهات، وهو ما أكسب القوات القطرية خبرات مهمة تجعلها عضوا ناجعا في الفريق المكلف بتطهير جنوب غرب آسيا من الإرهاب.