الحوثي يتحدث عن "اختراق" ويطالب باستمرار التحشيد والتماسك

قال زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، إن حجم المعركة في الساحل الغربي يتطلب المزيد من التحشيد من جميع المحافظات.

وأضاف الحوثي في كلمة تلفزيونية على موقع قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، إن "العدو يتجه ليلقي بثقله في الساحل الغربي وهناك جهود مشرفة من جانب الجيش واللجان وأحرار البلد وأحرار تهامة لصد العدو ومرتزقته (…) حجم المعركة في الساحل يتطلب المزيد من التحشيد من جميع المحافظات".

© AP Photo / Hani Mohammed الحوثي: هذا هو السبب الحقيقي لتوجهنا نحو الجنوب

ولفت زعيم الجماعة إلى أن "العدو يحتاج لتشتيت قواته في الساحل الغربي، ما يسهل ضربها والقضاء عليها فالميدان في الساحل الغربي مناسب لضرب الغزاة وإلحاق الخسائر بهم".

وشدد على ضرورة "الاستمرار في التحشيد، والنزول في آخر شهر رمضان ساهم في إيقاف أكبر هجوم في الساحل الغربي بعون الله فخطة العدو بالساحل كانت على أساس حسم المعركة بشكل سريع وهم يعلمون أن طول المعركة يؤدي لاستنزافهم".

وقال: "مهما حققوا من اختراقات في الساحل الغربي فهذا لا يعني نهاية المعركة، فميدان الساحل الغربي واسع وأفضل ميدان لإغراق الغزاة فيه".

وأكد "أهمية التماسك أمام أي اختراق والسعي لاحتواء الاختراقات وضرب ما جلبوه من قوة إلى أن يتحول الساحل الغربي أكبر مستنقع للغزاة يغرقون فيه ومقبرة لهم".

وكانت قوات الجيش اليمني بدعم التحالف العربي، قد بدأت عملية عسكرية في 13 يونيو/حزيران الماضي للسيطرة على مدينة الحديدة، وتمكنت من السيطرة على عدة مناطق، وأعلن لاحقا، إيقاف العملية العسكرية، لكن عادت المعارك مجددا وتمكنت خلالها قوات الجيش من تحرير مديرية التحيتا، ووصلت إلى أطراف مدينة زبيد المحاذية.