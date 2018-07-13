عبد الملك الحوثي يكشف عن مبادرة رفضها التحالف العربي

قال زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، إنه "لا تعويل في معركة الساحل على حلول سلمية من جانب الأمم المتحدة".

وأضاف الحوثي في كلمة تلفزيونية على موقع قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، أن "الأمريكي والسعودي والإماراتي يدرك أن كلامهم حول دخول الصواريخ من إيران عبر ميناء الحديدة باطل وافتراء لأنها لا تدخل في الأساس أي سفينة إلى الميناء إلا بعد ترخيص وآليات رقابة وتفتيش مثل آلية حصار قطاع غزة".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH الحوثي يتحدث عن "اختراق" ويطالب باستمرار التحشيد والتماسك

وتابع: قبلنا بأن يكون للأمم المتحدة دور فني ولوجستي ومساعد في ميناء الحديدة والأعداء رفضوا ذلك، ولكن لا مانع أن تجمع إيرادات الحديدة وكذا إيرادات النفط والغاز في مأرب وحضرموت وشبوة وغيرها وتخصص لدفع المرتبات بعد جمعها في البنك المركزي في صنعاء.

ولفت إلى أن "أعذار الأعداء قطعت بمبادرتنا وهم هربوا لمبادرة ثانية وهم بذلك ليسوا إلا كاذبين والهدف السيطرة على هذا البلد والموانئ والجزر".

وتوجه بالشكر إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، "الذي قدم أعظم الكلام في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وكذا كل أحرار العالم في العراق وتونس التي يصل منها رسائل تضامن عديدة" وفق قوله.