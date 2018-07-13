إحراق مقرات سياسية واقتحام مقر الحكومة المحلية جنوبي العراق

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الجمعة 13 يوليو/ تموز، باقتحام مقر الحكومة المحلية لمحافظة ميسان من قبل "مندسين" في التظاهرات، وإحراقهم مقرات أحزاب سياسية بارزة.

وأكد الناشط المدني عن محافظة ميسان، حسنين المنشد، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "مندسين في التظاهرة التي شدد أنها سلمية، اقتحموا مبنى المحافظة، في مركز المدينة، ونفذوا عمليات تخريب فيها.

قالها سيدي المقتدى



بأنَّ #ثورة_الجياع_تنتصر



٢٩/شوال/١٤٣٩



👐 وابصم بالعشرة بأنها انتصرت pic.twitter.com/6SvNUIe07W — انت رعدي (@Radi__77) July 13, 2018

وأضاف المنشد، كما قام آخرون باقتحام مقرات لأحزاب سياسية وإحراقها في مركز محافظة ميسان، جنوبي العراق، وهي: "مقر حزب الدعوة تنظيم الداخل، ومقر تابع لحركة عصائب أهل الحق".

وأشار المنشد، إلى أن التظاهرات التي خرجت اليوم للمطالبة بتوفير الطاقة الكهربائية، في مركز محافظة ميسان، وكانت سلمية وتوجهت من المركز إلى أمام مبنى المحافظة، لكن حصل تخريب.

قالها سيدي المقتدى



بأنَّ #ثورة_الجياع_تنتصر



٢٩/شوال/١٤٣٩



👐 وابصم بالعشرة بأنها انتصرت pic.twitter.com/6SvNUIe07W — انت رعدي (@Radi__77) July 13, 2018

وفي الوقت نفسه، خرج متظاهرون في محافظة البصرة ضد البطالة وانقطاع الطاقة الكهربائية وقلة الخدمات وفرص العمل، وانعدام المياه الصالحة للشرب مع أجواء الصيف الأشد حرارة في المحافظة.

وزير المائية لاي كتلة تابع… ؟

وزير الكهرباء لاي كتلة تابع…؟

وزير النفط لاي كتلة تابع…؟

وزير الاسكان والاعمار لاي كتلة تابع…؟



اعرفوا الاجوبة حتى لاتسمحوا لشعيط ومعيط ان يركب الموجة #البصرة_تنتفض #ننتفض_مع_البصرة pic.twitter.com/Sc5E3LLoUT — زيدالفتلاوي (@zaidalftlay) July 12, 2018

وقام المتظاهرون في البصرة، بإغلاق الموانئ والطرق، وإحراق إطارات السيارات منذ الأيام القليلة الماضية، تنديدا بالفقر الذي يعاني منه أبناء المحافظة التي تعتبر الأغنى في البلاد نفطيا ويعتمد على إيرادات النفط منها بنسبة تفوق الـ90% للموازنة الاتحادية.

وكانت تظاهرات اجتاحت شوارع محافظة البصرة، التي تحوي أضخم حقول وموانئ تصدر النفط العراقي، احتجاجا على تفشي البطالة وتشغيل عاملين من خارج المحافظة في الشركات النفطية.

وشهدت التظاهرات مواجهات بين المحتجين وقوات شرطة النفط المعروفة في المحافظة، ما أسفر عن سقوط قتيل وجريحين.