المتظاهرون يخلون مطار النجف بعد وصول القوات الأمنية

أخلى المتظاهرون مطار النجف بعد ساعتين من اقتحامهم له احتجاجا على تردي الأوضاع الخدمية في مدينتهم، وأتى ذلك بالتوازي مع وصول قوات فض الشغب العراقية إلى المطار.

YouTUbe / Najaf-on محتجون يقتحمون مطار النجف في العراق وينتشرون في أغلب مرافقه

وأفادت " السومرية نيوز " نقلا عن مصدر محلي، اليوم الجمعة، بإخلاء المتظاهرين لمطار النجف الدولي بعد نحو ساعتين من اقتحامه، وتزامن الإخلاء مع وصول القوات الأمنية إلى المطار.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور التي تبين اقتحام مطار النجف من قبل المتظاهرين، كما توضح انتشارهم في أغلب مرافق المطار.

وتأتي تظاهرات النجف بالتوازي مع تظاهرات مماثلة تشهدها محافظة البصرة (الغنية بالنفط) لليوم الخامس على التوالي ومنعوا الوصول إلى ميناء أم قصر للبضائع مطالبين بوظائف وتحسين الخدمات الحكومية، كما شهدت محافظات ذي قار وميسان وبابل، في وقت سابق اليوم، تظاهرات احتجاجية حملت ذات المطالب.

عاجل: اعتصام أمام مطار النجف وحرق الإطارات والأعداد بالآلاف pic.twitter.com/1H9d0H5qXD — عامر الكبيسي (@amer_alkubaisi) July 13, 2018