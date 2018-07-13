سقوط جرحى برصاص مسلحين في مظاهرات العراق

أصيب عدد من المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الجمعة 13 يوليو/ تموز، إثر اشتباكات مع مسلحين هاجموا المتظاهرين في مركز محافظة ميسان في أقصى جنوب العراق.

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الجمعة 13 يوليو/ تموز، باقتحام مقر الحكومة المحلية لمحافظة ميسان من قبل "مندسين" في التظاهرات، وإحراقهم مقرات أحزاب سياسية بارزة.

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وأكد الناشط المدني عن محافظة ميسان، حسنين المنشد، في تصريح لـ" سبوتنيك "، أن "مندسين في التظاهرة التي شدد أنها سلمية، اقتحموا مبنى المحافظة، في مركز المدينة، ونفذوا عمليات تخريب فيها.

وشهدت بعض المدن العراقية ومنها كربلاء والناصرية والنجف والعمارة، اليوم الجمعة، احتجاجات على سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء.

وتشهد البصرة لليوم السابع على التوالي تظاهرات شعبية كبيرة للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء وتوفير الماء الصالح للشرب، وإنهاء البطالة بتوفير فرص عمل لأبنائها.

وتصاعدت الاحتجاجات في المحافظة بعد أن أطلقت الشرطة النار الأسبوع الماضي لتفريق عشرات المحتجين قرب حقل غرب "القرنة 2" مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة، حسب السومرية نيوز.