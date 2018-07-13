قوات هادي تفتح جبهات جديدة في صعدة ومدفعيتها تقصف عمقها

فتحت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف العربي، جبهات جديدة ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. نقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن قائد محور صعدة العميد الركن عبيد الأثلة "أن قوات الجيش استحدثت جبهات جديدة في عدة مديريات بصعدة لتسهيل عملية تحريرها، مع مراعاة سلامة المواطنين الذين تستخدمهم الميليشيا الحوثية دروعاً بشرية، بعد أن فشلت في منع تقدم القوات عبر شبكات الألغام الأرضية".

© AFP 2018 / SALEH AL-OBEIDI في تطور مفاجئ... القوات السعودية تنسحب من مطار الغيظة في اليمن

وأكد الأثلة "استمرار تقدم الجيش من الجهات الشمالية والشرقية والغربية لصعدة بإسناد جوي وبري من قوات التحالف العربي، وأن جبهة الملاحيظ في مديرية الظاهر أهم الجبهات التي ستقصم ظهر الميليشيا الحوثية".

لافتاً إلى أن "مدفعية الجيش ولأول مرة بدأت تدك مواقع الميليشيا الحوثية في منطقة مران، ومنها مواقع جبل جميمة القريب من ضريح حسين بدر الدين الحوثي مؤسس الجماعة الإرهابية"، حد وصفه.

وأشار إلى "تدمير مقاتلات التحالف العربي، منصة إطلاق صواريخ لميليشيا الحوثي الإنقلابية في مديرية سحار، كانت تتخذها لإطلاق الصواريخ واستهداف أراضي المملكة العربية السعودية".

مضيفاً أن "مقاتلات التحالف العربي شنت منذ فجر اليوم أكثر من 20 غارة على تجمعات وتعزيزات للميليشيا الحوثية في مناطق القد وآل علي وبني صياح، بمديرية رازح، كما قصفت بأكثر من 5 غارات تجمعات ومواقع للميليشيا الحوثية في منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر".

يشار إلى أن القوات الحكومية أعلنت تحقيق تقدم بدعم من قوات التحالف في مديريات باقم والظاهر وكتاف ورازح بمحافظة صعدة، واستعادة مناطق واسعة بعد توسيع عملياتها العسكرية ضد مسلحي جماعة "أنصار الله"، وفتح 5 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية.