بيان رسمي من البحرين تجاه قطر

علقت مملكة البحرين على "ما تقوم به قطر" تجاه المملكة العربية السعودية.

أعلنت وزارة شؤون الإعلام البحرينية استهجانها الكامل "للمحاولات المتكررة لدولة قطر إقحام اسم المملكة العربية السعودية في "بي آوت كيو".، حسب وكالة الأنباء السعودية.

© Sputnik . Виталий Тимкив "فيفا" يعلق على السقوط المتكرر لنيمار في كأس العالم

وأشارت الوزارة إلى أن "هذا التصرف بعيد كل البعد عن الرياضة، ويرتبط بخلاف قطر مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب".

واعتبرت وزارة الإعلام أن قطر "تغطي على الفشل التقني الكبير الذي أثبته استمرار قنوات ما يعرف باسم "بي آوت كيو".

وأكدت وزارة الإعلام البحرينية تفهمها الكامل لما دعت إليه السعودية لمنع قنوات "بي إن سبورت" القطرية "نظرًا لثبوت تورط القنوات القطرية في قضايا مشبوهة مرتبطة بدعم الإرهاب والجماعات المتطرفة في المنطقة والترويج لخطاب الفتنة والكراهية والتطرف في المنطقة".

وعبرت وزارة الإعلام عن استنكارها البالغ "لحملة التشويه السياسي المشبوهة ضد المملكة العربية السعودية، وانحراف قنوات "بي إن سبورت" في بثها لكأس العالم 2018 عن رسالتها الرياضية، بهدف تشويه سمعة المملكة".

ودعت وزارة شؤون الإعلام بمملكة البحرين إلى مراجعة الموقف القانوني لقنوات "بي إن سبورت" في كل دولة على ضوء المستجدات الأخيرة "متمثّلة في إقحام القنوات القطرية الرياضة في السياسة بشكل متكرر ظهر بشكل جلي في فترة بث نهائيات بطولة كأس العالم 2018".

وأكدت الوزارة "وقوفها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن".

وحركت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية دعوى جزائية، ضد "بي إن سبورت" القطرية، وأكدت أن الشبكة ارتكبت عددا من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة.

وكانت شبكة قنوات "بي آوت كيو" فاجأت كل مشاهديها، بعرضها لبطولة كأس العالم، المقام في روسيا، على الرغم من حصول شبكة قنوات "beIN" القطرية على حقوق البث الحصري لها في الشرق الأوسط،

© REUTERS / CARL RECINE "فيفا" يخاطب السعودية ببيان رسمي... ويعلن اتخاذ الإجراءات القانونية

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، سلسلة بيانات تندد بما وصفتها بقناة "القرصنة السعودية" ، متوعدين بملاحقة القائمين عليها وعلى المؤسسات الرسمية التي ينظر إليها على أنها "تدعم مثل هذه الأنشطة غير القانونية"، فيما تقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم ، الاثنين 18 يونيو/ حزيران، بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد شبكة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية. واتهم الاتحاد السعودي، قنوات الرياضة القطرية، "باستغلالها لامتلاك حقوق نهائيات كأس العالم 2018، في الشرق الأوسط، لبث رسائل سياسية، تهدف للإساءة للمملكة العربية السعودية وقياداتها".

وأصدرت وزارة الإعلام السعودية، بيانا بشأن الإعلان الصادر، الأربعاء، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الذي أكد فيه قيامه بتكليف محام محلي لاتخاذ إجراءات قانونية في المملكة لمكافحة القرصنة المسماة شبكة "بي أوت كيو" التي تواصل بث مباريات كأس العالم في روسيا بشكل غير قانوني.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن "هذه الخطوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ستأتي لتستكمل الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية في مكافحة أنشطة " بي أوت كيو" وكذلك بث قناة "بي إن سبورت" غير القانوني داخل المملكة.