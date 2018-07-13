تسجيل
23:49 13 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

    بيان رسمي من البحرين تجاه قطر

    © AP Photo / Evan Vucci
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    علقت مملكة البحرين على "ما تقوم به قطر" تجاه المملكة العربية السعودية.

    أعلنت وزارة شؤون الإعلام البحرينية استهجانها الكامل "للمحاولات المتكررة لدولة قطر إقحام اسم المملكة العربية السعودية في "بي آوت كيو".، حسب وكالة الأنباء السعودية.

    نيمار لاعب منتخب البرازيل
    © Sputnik . Виталий Тимкив
    "فيفا" يعلق على السقوط المتكرر لنيمار في كأس العالم
    وأشارت الوزارة إلى أن "هذا التصرف بعيد كل البعد عن الرياضة، ويرتبط بخلاف قطر مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب".

    واعتبرت وزارة الإعلام أن قطر "تغطي على الفشل التقني الكبير الذي أثبته استمرار قنوات ما يعرف باسم "بي آوت كيو".

    وأكدت وزارة الإعلام البحرينية تفهمها الكامل لما دعت إليه السعودية لمنع قنوات "بي إن سبورت" القطرية "نظرًا لثبوت تورط القنوات القطرية في قضايا مشبوهة مرتبطة بدعم الإرهاب والجماعات المتطرفة في المنطقة والترويج لخطاب الفتنة والكراهية والتطرف في المنطقة".

    وعبرت وزارة الإعلام عن استنكارها البالغ "لحملة التشويه السياسي المشبوهة ضد المملكة العربية السعودية، وانحراف قنوات "بي إن سبورت" في بثها لكأس العالم 2018 عن رسالتها الرياضية، بهدف تشويه سمعة المملكة".

    ودعت وزارة شؤون الإعلام بمملكة البحرين إلى مراجعة الموقف القانوني لقنوات "بي إن سبورت" في كل دولة على ضوء المستجدات الأخيرة "متمثّلة في إقحام القنوات القطرية الرياضة في السياسة بشكل متكرر ظهر بشكل جلي في فترة بث نهائيات بطولة كأس العالم 2018".

    وأكدت الوزارة "وقوفها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن".

    وحركت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية دعوى جزائية، ضد "بي إن سبورت" القطرية، وأكدت أن الشبكة ارتكبت عددا من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة.

    وكانت شبكة قنوات "بي آوت كيو" فاجأت كل مشاهديها، بعرضها لبطولة كأس العالم، المقام في روسيا، على الرغم من حصول شبكة قنوات "beIN" القطرية على حقوق البث الحصري لها في الشرق الأوسط،

    مباراة منتخب روسيا والسعودية
    © REUTERS / CARL RECINE
    "فيفا" يخاطب السعودية ببيان رسمي... ويعلن اتخاذ الإجراءات القانونية
    وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، سلسلة بيانات تندد بما وصفتها بقناة "القرصنة السعودية"، متوعدين بملاحقة القائمين عليها وعلى المؤسسات الرسمية التي ينظر إليها على أنها "تدعم مثل هذه الأنشطة غير القانونية"، فيما تقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين 18 يونيو/ حزيران، بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد شبكة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية. واتهم الاتحاد السعودي، قنوات الرياضة القطرية، "باستغلالها لامتلاك حقوق نهائيات كأس العالم 2018، في الشرق الأوسط، لبث رسائل سياسية، تهدف للإساءة للمملكة العربية السعودية وقياداتها".

    وأصدرت وزارة الإعلام السعودية، بيانا بشأن الإعلان الصادر، الأربعاء، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الذي أكد فيه قيامه بتكليف محام محلي لاتخاذ إجراءات قانونية في المملكة لمكافحة القرصنة المسماة شبكة "بي أوت كيو" التي تواصل بث مباريات كأس العالم في روسيا بشكل غير قانوني.

    وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن "هذه الخطوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ستأتي لتستكمل الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية في مكافحة أنشطة " بي أوت كيو" وكذلك بث قناة "بي إن سبورت" غير القانوني داخل المملكة.

    انظر أيضا:

    لأول مرة... الفيفا يتخذ قرارا نهائيا بشأن مونديال قطر
    كيف يتصرف الناتو إذا تكررت أزمة مقاطعة قطر مع دولة جديدة
    وزير الدفاع التركي يكشف عن توجيه من أردوغان بشأن قطر
    مساعد الرئيس الروسي: بوتين يجري محادثات مع أمير قطر يوم الأحد في موسكو
    تركيا تكشف عن "سر عسكري" وراء انضمام قطر إلى الناتو
    الكلمات الدلالية:
    أخبار دول المقاطعة, أخبار اليوم, أخبار, لقاءات سياسية, لقاء, مجلس التعاون الخليجي, محمد بن سلمان, ملك البحرين, محمد بن زايد آل نهيان, السعودية, البحرين, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    امرأة مغربية من الصحراء الجنوبية، ترتدي الثوب التقليدي، تشارك في مهرجان طانطان موسى البربري الرابع عشر في مدينة طانطان الصحراوية، المغرب 8 يوليو/ تموز 2018
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    درعا المحررة ترحب بكم
    درعا المحررة ترحب بكم
    الطريق إلى الحلم في كأس العام 2018
    الطريق إلى الحلم في كأس العام 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك