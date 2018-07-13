موديز: الآثار الاقتصادية لمقاطعة قطر متواضعة ومؤقتة إلى حد كبير

قالت وكالة التصنيف الائتمانى "موديز" إن المحرك الرئيسي لتغيير النظرة المستقبلية لدولة قطر هو قدرتها على تحمًل مقاطعة اقتصادية ومالية ودبلوماسية من أربع دول عربية، لفترة زمنية ممتدة.

وبحسب وكالة رويترز ثبتت "موديز" تصنيفها الائتماني لقطر عند (AA3) وتغير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

© AP Photo / Evan Vucci بيان رسمي من البحرين تجاه قطر

وتقول "موديز" إنه وفقا لتقديراتها فإن الآثار الاقتصادية للمقاطعة التي تفرضها ثلاث دول خليجية ومصر على قطر متواضعة ومؤقتة إلى حد كبير.

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.