ماذا حدث في العراق اليوم (صور)

تواصلت الاحتجاجات العراقية اليوم الجمعة، 13 يوليو/تموز في محافظتي النجف وميسان.

وأصيب عدد من المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية العراقية، إثر اشتباكات مع مسلحين هاجموا المتظاهرين في مركز محافظة ميسان.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، باقتحام مقر الحكومة المحلية لمحافظة ميسان من قبل "مندسين" في التظاهرات، وإحراقهم مقرات أحزاب سياسية بارزة.

© Sputnik . Nazek Mohamed مظاهرات العراق

وأكد الناشط المدني عن محافظة ميسان، حسنين المنشد، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "مندسين في التظاهرة التي شدد أنها سلمية، اقتحموا مبنى المحافظة، في مركز المدينة، ونفذوا عمليات تخريب فيها.

وأفاد موقع "السومرية نيوز"، أن الحركة الاحتجاجية تواصلت اليوم وتزامنت مع قطع الطرق وإغلاق المنشآت الحيوية، بهدف الضغط على الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين المتعلقة بشكل مباشر بالخدمات والبطالة.

© Sputnik . Nazek Mohamed مظاهرات العراق

وقام متظاهرون باقتحام مطار النجف اليوم، وذكرت مصادر أمنية خاصة في المحافظة أن: "التظاهرة انطلقت من ساحة ثورة العشرين وسط النجف ووصلت إلى مطار المدينة وقد تسببت بتوقف الطيران في المطار نتيجة اقتحام المتظاهرين له".

وأخلى المطار من المتظاهرين بعد ساعتين من اقتحامهم له احتجاجا على تردي الأوضاع الخدمية في مدينتهم، وأتى ذلك بالتوازي مع وصول قوات فض الشغب العراقية إلى المطار.

© Sputnik . Nazek Mohamed مظاهرات العراق

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور التي تبين اقتحام مطار النجف من قبل المتظاهرين.

وعلق الزعيم العراقي مقتدى الصدر على ما يشهده العراق حاليا من مظاهرات، وخصوصا في مدينة النجف.

وقال الصدر عبر حسابه بموقع تويتر:"لا نرضى بالتعدي على المتظاهرين المظلومين".

ووجه الصدر رسالة إلى المتظاهرين: "كما ونتمنى من المتظاهرين الحفاظ على الممتلكات العامة، فهي ملك للشعب وليست للفاسدين".

وتأتي تظاهرات النجف بالتوازي مع تظاهرات مماثلة تشهدها محافظة البصرة (الغنية بالنفط) لليوم الخامس على التوالي ومنعوا الوصول إلى ميناء أم قصر للبضائع مطالبين بوظائف وتحسين الخدمات الحكومية، كما شهدت محافظات ذي قار وميسان وبابل، في وقت سابق اليوم، تظاهرات احتجاجية حملت ذات المطالب.

© Sputnik . Nazek Mohamed مظاهرات العراق

وشرع متظاهرون بقطع الطريق الرابط بين الحدود الإيرانية والبصرة من جهة منفذ الشلامجة الحدودي، وإقامة خيم اعتصام وسط الشارع.

وشهدت التظاهرات مواجهات بين المحتجين وقوات شرطة النفط المعروفة في المحافظة، ما أسفر عن سقوط قتيل وجريحين.

وأدى ذلك إلى قيام رئيس الوزراء حيدر العبادي بزيارة المحافظة، صباح اليوم، قادما من بروكسل بعد حضوره اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، وأجرى جملة لقاءات مع المسؤولين في الإدارة المحلية للبصرة في محاولة لاحتواء الأزمة.

© Sputnik . Nazek Mohamed مظاهرات العراق

كما ذكر بيان لوزارة الكهرباء العراقية أن "وفدا وزاريا برئاسة وزير الكهرباء المهندس قاسم الفهداوي وصل إلى طهران ظهر اليوم لعقد عدد من اللقاءات عالية المستوى مع المسؤولين الحكوميين الإيرانيين بشكل عام، ومسؤولي وزارة الطاقة الإيرانية على وجه الخصوص، لبحث إعادة خطوط استيراد الطاقة الكهربائية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إيران إلى العمل".